شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يؤكد انتظام الانتخابات أول أيام إعادة المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية صباح اليوم اتصالات هاتفية بعدد من محافظي المرحلة الثانية من انتخابات الاعادة لمجلس النواب 2020 وعددهم 13محافظة وهى " القاهرة والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء " وذلك للإطمئنان علي سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان دون وجود أي معوقات في مواعيدها .

وأكد شعراوى فى بيان اليوم، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتابع على مدار يومين سير العملية الانتخابية فى انتخابات الاعادة بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم ، مشيراً إلي أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع انتخابات الإعادة علي مدار الساعة للاطمئنان علي الحالة العامة للجان ورصد اي شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة أكد اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات الـ 13 في مواعيدها المحددة في التاسعة صباحاً، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي و لا توجد أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات، وأن المحافظات تقدم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وقامت بتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان، والاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

ورصد تقرير غرفة العمليات أيضا توافد الناخبين علي اللجان الانتخابية فى المحافظات الـ 13 مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه تم التأكيد علي قيادات الادارة المحلية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى انتخابات الاعادة واستمرارعمليات التطهير والتعقيم علي مدار اليوم، وإزالة أية اشغالات، واستمرار حملات النظافة في محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.

وحث اللواء محمود شعراوى الناخبين في الدوائر التى تجرى بها انتخابات الاعادة فى محافظات المرحلة الثانية بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع، ويجب ان يدرك المواطن أن مشاركته لها دور ايجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستورى وبناء الدولة المصرية.