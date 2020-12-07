شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الغيط يستعرض تفاصيل كتاب "شهادتى" على طلاب جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية تفاصيل كتابه "شهادتى"، موضحا أنه يتناول العديد من الفصول وقائم على التحدى ويمثل قفازا لمن يلتقطه.

وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية، خلال كلمة له بندوة جامعة القاهرة المنعقدة الآن بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة تحت عنوان "قصة كتابين"، أن وزراء الخارجية لم يضعوا سياسة ولكن ينفذوا سياسة يضعها رئيس الدولة والرئيس عبد الناصر والسادات ومبارك، يضعون سياسات وأطر عامة، ووزير الخارجية يسمى المستشار الأول فى مجال السياسة الخارجية ولكن لم ينفذ السياسة بمفرده وكل أجهزة الأمن القومى المصرى والدولة المصرية والإعلام يساهمون فى تنفيذ سياسة خارجية لبلد مثل مصر.

وأوضح أبو الغيط، أن الفصل الثانى من كتاب شهادتى يحكى قصة من هذا الوزير وتعليمه وظروفه وكيف أعد نفسه، موضحا العمل الدؤوب والأخلاق الحميدة والانضباط والولاء مفاتيح النجاح لأى إنسان وعندما يحدث فشل ليس نهاية العالم بل بالعكس الفشل خطوة نحو نجاح قادم، وأحكى هنا أننى كنت أريد أن أكون ضابطا والتحقت بالبنية العسكرية ولم أوفق فى البقاء فيها وتركتها وهذا لا يعنى شيء إلا أن أقف مرة أخرى، إذا كان لديك إرادة وتصميم وقدرة على المضى فى الطريق يمكن أن تكون فى أى موقع وتحقق النجاح".

وأشار أبو الغيط، إلى أن الفصل الثالث من الكتاب ما هو علاقات مؤسسات المصرية بعضها البعض وكيف تدار المؤسسات المصرية؟، موضحا أن الكتابين تم كتابتهما بعد 25 يناير 2011، لافتا إلى أن الكتاب يضم 9 فصول تالية إما فنية موضوعية أو جغرافية عن علاقات مصر بأمريكا نظرة إلى مياه النيل، علاقات مصر مع العالم العربى ودول الجوار والأمم المتحدة، وفى ذلك نلاحظ أن عناوين الفصول كلها تستخدم كلمة التحدى ما بين التحدى والاستجابة والتحدى والمواجهة والتحدى والحسم .

وتابع أمين جامعة الدول العربية، أن الفصل الرابع يحكى على الولايات المتحدة وكيف كانت علاقة بالغة الصعوبة بين دول عظمى ذات تأثير وهيمنة

ندوة أحمد ابو الغيط بجامعه القاهرة (1)



ندوة أحمد ابو الغيط بجامعه القاهرة (2)



ندوة أحمد ابو الغيط بجامعه القاهرة (3)



ندوة أحمد ابو الغيط بجامعه القاهرة (4)



ندوة أحمد ابو الغيط بجامعه القاهرة (5)



ندوة أحمد ابو الغيط بجامعه القاهرة (6)



ندوة أحمد ابو الغيط بجامعه القاهرة (7)



ندوة أحمد ابو الغيط بجامعه القاهرة (8)



ندوة أحمد ابو الغيط بجامعه القاهرة (9)



ندوة أحمد ابو الغيط بجامعه القاهرة (10)



ندوة أحمد ابو الغيط بجامعه القاهرة (11)

خصوصا ما بين الفترة 1991 عندما انفجر الاتحاد السوفيتى الكيان الموازى للولايات المتحدة و2011 ، وفى دولة صغيرة نسبياً قليلة الموارد نسبيا ولكنها تمثل طراز عربى اسلامى عميق وإحساس بدور ومسئولية تجاه الإقليم، وبالتالى لم تحرمونا كثير بل سنبقى على إرادتنا وحرية حركتنا وقوتنا وهذا فصل يكتشف كل الصعوبات التى مرت فى الـ 10 سنوات الماضية.

وأردف أحمد أبو الغيط، أن هناك فصلا آخر على مياه النيل وما تفعله إثيوبيا مع مصر اليوم تم قبل 15 عاما مرة ومن 100 عام مرة أخرى، وبالتالى هذه التجربة يجب أن تقرأ باهتمام، لأننا نحكى قصة تاريخ موثق بالتاريخ واللحظة والمستند وبعد ذلك فصل عن السودان الشقيق لمصر فى مجرى النهر، وقيمة النهر كبيرة ويمثل الحياة لنا كمصريين.

وأشار أمين عام جامعة الدول العربية، إلى أن الفصل الأخير يتناول الـ 45 يوما الأخيرة فى حكم الرئيس الأسبق مبارك وتتناول نقاط الضعف والقوة فى الحكم بكل أمانة وصدق.