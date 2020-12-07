شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الاثنين 07 ديسمبر 2020 إلى الأحد 13 ديسمبر 2020.

- اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية رشيد بلطيم - دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية الشرقية المنوفية).

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد (الفيوم بنى سويف المنيا).

رياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري



يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30) على بعض المناطق من (الإسكندرية مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

أمطار خفيفة بنسبة (30%) على بعض المناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - بنى سويف - الفيوم - المنيا).

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.



- يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة بنسبة (30) على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.



- يوم الخميس 10 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30) على بعض المناطق من (الإسكندرية مطروح - السلوم).

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد فى السلوم - سيدى برائى - سيوة).



- يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30) على بعض المناطق من الإسكندرية مطروح - السلوم).

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.

- يوم السبت 12 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى.

شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد (السلوم - سيدى برائى - سيوة).



- يوم الأحد 13 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30) على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى.

شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.

نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من غرب وشرق البلاد وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.







