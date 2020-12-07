شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تستجيب لـ1679 بلاغًا وشكوى خلال شهر نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت محافظة الجيزة 1716 بلاغًا وشكوى من المواطنين من خلال الخط الساخن للمحافظة ومنظومة «صوتك مسموع» عبر واتس اب، وتمت الاستجابة إلى 1679 بلاغا وشكوي منهم وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة.

وأوضح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم إنجاز 99% من الشكاوى والبلاغات الواردة، حيث تولت إدارة الأزمات والكوارث التابعة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة خلال شهر نوفمبر العام الحالي من استقبالها وفحصها.

وأكد أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جاري تنفيذها، ولم يتم الانتهاء منها، أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين، وأن المحافظة لا تدخر جهدًا في حلها بالنهوض بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم أي تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكنى بالمراكز والقرى.

وتنوعت الشكاوي للابلاغ عن الحوادث والبناء المخالف وانقطاعات تيار الكهرباء والمياه ومشاكل الصرف الصحى بالإضافة إلى الإشغالات وتراكم القمامة ويتم على الفور التعامل مع هذه البلاغات من خلال اجهزة المحافظة المختلفة.

جدير بالذكر أن المحافظة تخصص الخط الساخن 114 وارقام الواتس اب 01016050453 – 01152860444)، والخطوط الأرضية

(35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722 ) لتلقي الشكاوى على مدار اليوم.