شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد المائية: منشآت الري جاهزة للتعامل مع الأمطار والسيول وبكفاءة عالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن كل المنشآت والمشروعات التي قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها.

وأوضح أن وزارة الري تتخذ كل الإجراءات اللازمة للإنتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

وقام «عبدالعاطي»، أمس الأحد، بزيارة تفقدية، رافقه خلالها الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لمشروع الري الحديث المُنفذ بأحد المزارع النموذجية بمحافظة بني سويف، واستعرض «عبدالعاطي» النجاح الذي حققته الجمعية في إنتاج النعناع ومشتقاته الزيتية وتصديره للخارج وإنتاج الشيح والأعشاب الطبية، واستخدام أسمدة عضوية من خلال تدوير المخلفات واستخدامها كمخصبات زراعية.

وأعرب «عبدالعاطي» عن رغبته في أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للري الحديث دافعًا للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وقام «عبدالعاطي» وزير الموارد المائية والري، بزيارة أمس لمحافظتي الجيزة وبني سويف لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظتين.

وتأتي هذه الزيارة التفقدية لمخرات السيول في ضوء الاطمئنان على جاهزية قطاعات وجسور مخرات السيول لمجابهة أي طارئ والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات في المياه.