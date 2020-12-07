شكرا لقرائتكم خبر عن اقبال متزايد للناخبين داخل قرى المرشحين في دائرة قليوب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قري دائرة قليوب والقناطر إقبالا متزايدا من المواطنين للادلاء باصواتهم في انتخابات الإعادة لمجلس النواب على المقعد الثالث للدائرة بعد حسم مقعدين خلال الجولة الاولي حيث يعد هو المقعد الوحيد الذي تجري فيه الإعادة بالقليوبية

وشهدت قريتى المرشحين درويش مرعي «مستقبل وطن» قليوب البلد وعزت كريم «مستقل» طنان توافد الناخبين وإقبالا كبيرا لدعم مرشحيهم حيث تشهد الجولة أجواء إنتخابية ساخنة بين المرشحين والذي يعتمد كل منهما فيها على رصيده في مركز ثقله بقري الدائرة والتربيطات مع كبار العائلات

و ترأس عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية غرفة العمليات الرئيسية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظة لليوم الأول من الانتخابات والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول السادة المستشارين إلى لجان الانتخابات، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية

مؤكدا على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات ومشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء