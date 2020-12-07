شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتفالية وزارة التضامن باليوم العالمى للتطوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، صباح اليوم، احتفالية الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار «التطوع.. أسلوب حياة» بحضور عمرو عثمان مساعد وزيزك التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتطوع ومشاركة المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان

وقالت «القباج»، في تصريحات صحفية، أنه إذا كان التطوع هو الجوهر الأساسي للعمل الأهلي والتنموي أجمع؛ فإن الشباب هم الركيزة الأساسية والعصب الأساسي للحركة التطوعية في مصر، وأن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية؛ وذلك في إطار توجيه رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وفتح مزيد من آفاق المشاركة المجتمعية أمامهم، وهو ما يتجسد جلياً في سلسلة المؤتمرات الوطنية والمنتديات الدولية للشباب التي تمثل منبراً هاماً لتفاعل الشباب مع القضايا الوطنية والدولية وتبادل خبراتهم على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك الدور الهام للأكاديمية الوطنية للتدريب لبناء قدرات الشباب وتدريبهم علمياً وعملياً، حتي أصبح الشباب يشكل ركيزة هامة في دولاب العمل الوطني ومنهم من تبوأ مناصب رفيعة مثل «المحافظين ونوابهم، ونواب ومساعدي الوزراء» في سابقة تاريخية لم تحدث في مصر من قبل.

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