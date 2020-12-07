شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتفقد لجان الانتخابات بمدينة العريش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بتفقد لجان جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ، حيث اطمأن على حسن سير العمل بعدد من لجان مدينة العريش في مدارس التجارية الثانوية بنين وأحمد عبد العزيز الابتدائية والشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات .

وأصدر المحافظ توجيهاته بتوفير كافة الخدمات وتيسير إجراءات الناخبين .. مشيرًا إلي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعقيم اللجان قبل الانتخابات وتوقيع الكشف علي المواطنين من خلال الكواشف الحرارية.

أشار المحافظ إلي قيام غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن بمتابعة سير وانتظام لجان الانتخابات..مؤكدا علي عدم تلقي الغرفة اي إخطارات أو شكاوي تؤثر علي سير العملية الانتخابية.

قال المحافظ أن جولة الإعادة ستكون نسبة الحضور أعلي من الجولة الأولي، حيث أن محافظة شمال سيناء كانت من المحافظات ذات نسبة الحضور الكبيرة بالجولة الأولي..مشيرًا إلي أن الكثافة في الساعات الصباحية قليلة كما هو معروف، وأن الإقبال علي اللجان سيزداد نهاية اليوم بعد خروج الموظفين من العمل.

أشار المحافظ إلي أن الجهاز التنفيذي بشمال سيناء علي الحياد وعلي مسافة واحدة من المرشحين الأربعة قي جولة الإعادة ، وأن الفائز سيتم تهنئته، فهم جميعًا أبناء شمال سيناء..مشيرًا الي انتظام العمل في جميع اللجان وخاصة لجان وسط سيناء والشيخ زويد، حيث بدأت اللجان عملها في المواعيد المحددة.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا..كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فرديين يتنافس عليهما 4 مرشحين بواقع مرشحين في كلا دائرة ، بعد وصولهما لجولة الإعادة من بين 31 مرشحًا بالجولة الأولي.