شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تحرم 2 من أوائل خريجي «التربية النوعية» من التعيين (مستندات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرمت إدارة جامعة بنها، 2 من أوائل خريجي كلية التربية النوعية ببنها، من التعيين في وظيفة معيد بالكلية، بالمخالفة لقرار مجلس الكلية رقم ٧٧ بتاريخ ٢١/ ٩ / ٢٠١٩، بالموافقة على تكليف كلا منهما في وظيفة معيد بقسم العلوم التربوية والنفسية، والخطة الخمسية للكلية التي وافقت عليها الجامعة في سنة سابقة.

وتشير المستندات التي حصلت «المصري اليوم»، على صورة ضوئية منها، إلى صدور قرار الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، رقم ٨٩ لسنة ٢٠٢٠، بتكليف ٩ معيدين من خريجي دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩، بكلية التربية النوعية ببنها بأقسام الكلية المختلفة الموضحة بناء على قرار مجلس الكلية بتاريخ ٢١/ ٩/ ٢٠١٩، طبقا لترتيب كل منهم على الشعبة التي ينتمي إليها طبقا لتقديره العام في تلك الشعبة للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠، وذلك التزامًا بالخطة الخمسية لتكليف المعيدين، اعتبارًا من العام الجامعي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، حتى العام الجامعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، المعتمدة من مجلس الجامعة بتاريخ ٣١ /٧/ ٢٠١٦ بالجلسة رقم ١٣٨، في حين خالف نفس قرار رئيس الجامعة المشار إليه رقم ٨٩ لسنة ٢٠٢٠، قرار مجلس الكلية والخطة الخمسية بتعيين الطالبتين المتضررتيين إسراء أحمد سمير أحمد، دفعة ٢٠١٩، الحاصلة على الترتيب الثالث، بتقدير عام ممتاز بنسبة ٩٤.٢٢%، وأسماء ناجي مسعود خليفة، دفعة ٢٠١٩، الحاصلة على الترتيب الرابع بتقدير عام ممتاز، بنسبة ٩٣.٩٢%، من قسم تكنولوجيا التعليم، للتكليف بقسم العلوم التربوية والنفسية، وفقا للخطة الخمسية المشار إليها، حيث تم احالتهما إلى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني القاطع في شأنها.

وتتضمن المستندات، خطابين موجهين من عميد الكلية، الدكتور محمد إبراهيم عبدالحميد، يؤكدان أحقية الطالبتين في التعيين، وذلك بعد ما وصل إليه المستشار القانوني لرئيس الجامعة والقاضي بعدم جواز تكليف كلا الطالبتين، الأول بتاريخ ١٧ أغسطس الماضي، والثاني، أول ديسمبر الماضي، يؤكدان أن المتضررتين «إسراء وأسماء»، صادر لهما تكليف من مجلس الكلية بالتعيين بوظيفة معيد بقسم العلوم التربوية والنفسية، وأنه وفقا لمتطلبات القسم وحاجته إلى تعيين (عدد ٢ معيد)، وفقا للخطة الخمسية المعتمدة مسبقا لتعيين المعيدين، حيث يرشح مجلس الكلية للتعيين وفق الخطة المعلنة لتعيين المعيدين، ويتم الإختيار وفق المعدل التراكمي الأعلى في الترتيب العام لنتائج الخريجين بالكلية، علمًا بأن قسم العلوم التربوية والنفسية من الأقسام التي تسمى (بالقسم الخدمي)، ويبلغ عدد مقرراته باللائحة الطلابية ٨٨ مقررًا ما بين نظري وعلمي بإجمالي ٢٦٥ ساعة موزعة على كل الأقسام، ويعد القسم بدون طلاب، ويقوم بتدريس كل المواد التربوية والنفسية (أصول التربية ومناهج وطرق التدريس وعلم النفس بفروعه)، لكل التخصصات بالكلية وأقسامها (تكنولوجيا التعليم ورياض الأطفال والتربية الفنية والإقتصاد المنزلي والإعلام التربوي والتربية الموسيقية).

وأكد الخطاب أنه إذا كان القسم ليس له طلاب، لكنه حاجة لتعيين معيدين لخدمة كل أقسام الكلية، حيث يتم ترشيح الثالث والرابع الأعلى في المعدل الأكاديمي على مستوى الكلية، وذلك الأمر يتم بصفة دائمة، ولذا وبناء على ما تقدم ترى إدارة الكلية جواز تكليف كلا من إسراء أحمد سمير أحمد، وأسماء ناجي مسعود، بوظيفة معيد بقسم العلوم التربوية والنفسية.

من جانبهما، أكدتا الطالبتان «إسراء وأسماء»، أن حالتهما النفسية تسوء يومًا بعد يوم بسبب ما تعرضتا له من ظلم، وإن مستقبلهما في يد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الذي يستطيع إنصافهما بجرة قلم، وتعويضهما عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية والنفسية، نتيجة صدور قرار تعيين زملائهما الـ٩، واستبعادهما من القرار دون وجه حق، مما يهدد مستقبلهما بالضياع بعد الجد والاجتهاد في المذاكرة وتحصيل العلم.

وناشدتا الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل ورفع الظلم الواقع عليهما بعد أن قامتا بالتردد على مكاتب جميع المسؤولين بما هو أشبه بـ«الكعب الداير»، في محاولة للحصول على حقهما دون جدوى.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تبحث الموقف القانوني لـ«إسراء وأسماء»، مع المستشار القانوني للجامعة، في ضوء رأيه القانوني المعروض، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، للوصول لحل قانوني يراعي مصلحة المتضررتين في إطار الرأي القانوني المعروض.

وتابع «الجيزاوي» أن هناك محاولات جادة لإنهاء المشكلة حيث تتعامل الجامعة مع الطالبتين من منطق الأبوة، مؤكدا أن إدارة الجامعة لن تترك طريقا لحل المشكلة في إطار القانون، والاحتكام في النهاية سيكون لقرار مجلس الجامعة.

جامعة بنها تحرم اثنين من الأوائل من التعيين في وظيفة معيد

جامعة بنها تحرم اثنين من الأوائل من التعيين في وظيفة معيد

جامعة بنها تحرم اثنين من الأوائل من التعيين في وظيفة معيد

جامعة بنها تحرم اثنين من الأوائل من التعيين في وظيفة معيد

جامعة بنها تحرم اثنين من الأوائل من التعيين في وظيفة معيد

جامعة بنها تحرم اثنين من الأوائل من التعيين في وظيفة معيد

جامعة بنها تحرم اثنين من الأوائل من التعيين في وظيفة معيد

جامعة بنها تحرم اثنين من الأوائل من التعيين في وظيفة معيد

جامعة بنها تحرم اثنين من الأوائل من التعيين في وظيفة معيد

جامعة بنها تحرم اثنين من الأوائل من التعيين في وظيفة معيد

جامعة بنها تحرم اثنين من الأوائل من التعيين في وظيفة معيد

جامعة بنها تحرم اثنين من الأوائل من التعيين في وظيفة معيد