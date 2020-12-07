شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: شراء ١٩٨ كراسة شروط لحجز ٨١ وحدة صناعية بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك إقبالاً من الراغبين في حجز 81 وحدة صناعية بمبانى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمجمعين (ب، ج)، بالمنطقة الجنوبية (6 ملايين م2) بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف «الجزار» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم شراء ١٩٨ كراسة شروط لحجز ٨١ وحدة صناعية بمشروع المجمعات الصناعية بأنشطة مختلفة بمساحة حوالي (702م2) للوحدة حتى الآن، مؤكدا أنه سيتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية.

وأشار المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إلى أن سحب كراسات الشروط وتقديم المستندات بمقر الجهاز بالكيلو 54 طريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي، حتى يوم الثلاثاء 15/12/2020، وموعد إجراء القرعة العلنية 29/12/2020، بمقر الجهاز، موضحاً أن الأنشطة المتاحة للوحدات الصناعية المطروحة تتضمن صناعات (هندسية – كيماوية – بلاستيكية – نسيجية – غذائية- خشبية).