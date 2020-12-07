شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تعتمد الحساب الختامى والقوائم المالية للعام 2019 - 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكامل هيئته اجتماعه برئاسة اللواء جمال عوض، رئيس مجلس الإدارة، حيث تم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للهئية للعام المالى 2019/2020.
وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالى الإيرادات عن العام المالى 2019/2020 بلغت 322.3 مليار جنيه مقابل 240 مليار عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 34.3% بينما بلغت قيمة مصروفات الهيئة عن العام المالى 2019/2020. مبلغ 228.3 مليار جنيه مقابل 184.7 مليار جنيه عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 23.6 %.
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