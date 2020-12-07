شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تُطلق مبادرة أطباء الخير لعلاج الحالات غير القادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إطلاقها مبادرة بعنوان "أطباء الخير"، لعلاج الحالات من غير القادرين على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع جهات حكومية وجمعيات أهلية، وذلك عن طريق العيادات والمراكز الخاصة والقوافل الطبية، مشيرة إلى أن ذلك انطلاقا من اهتمام النقابة فى المشاركة المجتمعية.

وأوضحت النقابة، أن عدد كبير من أطباء الأسنان كانوا قد أبدوا رغبتهم للنقابة فى عمل مبادرات خيرية والمشاركة المجتمعية فى علاج غير القادرين، بشرط أن تصل المساعدات للمستحقين، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية ستكون هي الضمان لبحث الحالات المستفيدة من الخدمة.

وأطلقت نقابة الأسنان، استمارة إلكترونية لتسجيل الأطباء الراغبين فى المشاركة بتلك المبادرة، تتيح لهم تحديد تخصصهم والأوقات المناسبة لكل منهم للمساهمة فى المبادرة، وعدد الحالات المستعد لاستقبالها، وتحديد نوع المشاركة سواء التطوع بالمجهود أو التبرع بمساعدات عينية.

فى سياق آخر، كان قد أعلن الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، انتهاء النقابة من إعداد لائحة جديدة، تضمن الالتزام بآداب الدعاية لطب الأسنان، وتتضمن مواد خاصة بعلاقة الطبيب بالمريض، والطبيب بزملائه، والطبيب ومكان عمله، وحقوق المرضى، وتمنع الأعضاء من الإعلان عن الأسعار والخصومات، فى المناسبات كعودة المدارس، أو عيد الأم، أو الفراى داى، مشيرا إلى أن لائحة النقابة القديمة تم إقرارها فى نهاية الستينات، وتضم مادتين فقط 15، و16، وخاصين بالإعلان عن العيادات فى الجرائد الورقية، وحظر الترويج للأدوية.