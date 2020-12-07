شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات محكمة بالعباسية تؤكد انتظام انتخابات الإعادة بالنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات محكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار محسن دردير فتح لجان الانتخابات فى اليوم الأول للمرحلة الثانية من إعادة انتخابات النواب أمام المواطنين، و سير العملية الانتخابية من كافة جوانبها، مؤكدة انتظام العملية الانتخابية.

وانطلقت اليوم الاثنين، أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل فى التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم غدا الثلاثاء. ووصل القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية مبكرا إلى لجانهم، وبعد التأكد من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المركز الانتخابة، فضلا عن التأكد من وجود لافتات ارشادية داخل وخارج مقر اللجنة، ووجود كابينة اقتراع أو أكثر بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستكية الشفافة تم فتح اللجان فى التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين.