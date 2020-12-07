سفارة فرنسا بالقاهرة تفتح سجل التعازى إلكترونيا فى وفاة الرئيس الأسبق "ديستان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة اليوم الاثنين، فتح سجل التعازى إلكترونياً فى وفاة الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان، وذكرت السفارة الفرنسية - في بيان اليوم - أن سجل التعازي سيكون متاحا على الموقع الإلكتروني الخاص بها حتى بعد غد الأربعاء. وتوفى الرئيس الفرنسي الأسبق، فاليري جيسكار ديستان، الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 94 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.. وتولى جيسكار ديستان، وهو من يمين الوسط، الرئاسة الفرنسية لفترة واحدة بدأت في عام 1974.

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