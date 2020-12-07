شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تشكل لجنة عليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على إنتخابات الإتحادات الطلابية للعام 2021/2020، وتأتى اللجنة برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيساً ومشرفا عاما و عضوية كل من: الدكتور كريم مصطفى البطوطى وكيل كلية الأسنان لشئون التعليم والطلاب و الدكتور تامر عبد المنعم راضي الأستاذ بكلية التجارة و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب

كما تضم اللجنة عضوية كلا من إبراهيم سعيد حمزة القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية و محمد أحمد عبد الملك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية و محمد فتوح محمد متولى الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق و هاجر ابراهيم محمد عبد العال الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2020/ 2021 وتمت مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات اللٱزمة لتطبيق اللٱئحة الطلابية واتخاذ اللازم نحو الإعلان وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتي أقرت لائحة الاتحادات الطلابية

وأشار بيان صادر عن وزارة التعليم العالى إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية؛ وذلك لمتابعة سير أعمال الانتخابات للعام 2020/ 2021.

ووجه الوزير بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميا منذ بدايتها وحتى نهايتها.