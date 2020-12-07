شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المواطنين على لجنة عمر بن الخطاب بالأميرية وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد المواطنين على لجنة مدرسة عمر بن الخطاب بمنطقة الأميرية، للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وسط تواجد مكثف للخدمات الأمنية من مديرية أمن القاهرة لتأمين العملية الانتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها للتصويت في جولة الإعادة بمحافظة القاهرة والتي تجرى في عدد 6 دوائر إنتخابية تشمل أقسام شرطة الزيتون والأميرية وحدائق القبة واول وثاني مدينة نصر ومصر الجديدة والمرج والبساتين ودار السلام والمعصرة وحلوان و15مايو والتبين، ويتنافس فيها أربعة عشر مرشحا على سبعة مقاعد.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الإنتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.