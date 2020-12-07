تغيرات طارئة بالأحوال الجوية.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الإثنين على كافة أنحاء الجمهورية، فى ضوء التغيرات الحادة والطارئة على حالة الطقس.
- اليوم الإثنين 07 ديسمبر 2020 :
سحب قادمة من غرب البلاد ومع تغير اتجاه الرياح
هناك بعض التغيرات الطارئة في الأحوال الجوية
أمطار خفيفة: على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد .
أمطار خفيفة إلى متوسطة : على بعض المناطق من ( الإسكندرية - رشيد - بلطيم- دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية ) .
نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من وشمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا ) .
القاهرة الكبرى ومدن القناة: رياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري .
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
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