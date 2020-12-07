شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قمة مصرية – فرنسية بباريس لبحث العلاقات والقضايا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تغطية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، وانتخابات الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية وسياسية متنوعة.

بدء مباحثات الرئيسين السيسي و ماكرون بقصر الإليزيه

بدأت قبل قليل مباحثات الرئيسين عبد الفتاح السيسي و نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه.

وكان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلي قصر الإليزيه، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الحكومة تنفى إيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين نتيجة تداعيات كورونا

نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن إيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين نتيجة تداعيات أزمة كورونا

وكان مركز مجلس الوزراء قد نفى ما تردد من أنباء بشأن إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة، وتواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة، مُوضحةً أن الدولة مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأى حال من الأحوال.

الرئيس السيسى يبحث مع وزيرة الدفاع الفرنسية تطوير التعاون العسكرى.. الرئيس: حريصون على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية ونظم التسليح مع فرنسا.. وبارلى: العلاقات المشتركة ركيزة للاستقرار والأمن فى المنطقة

الرئيس السيسى يبحث مع وزيرة الدفاع الفرنسية تطوير التعاون العسكرى.. الرئيس: حريصون على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية ونظم التسليح مع فرنسا.. وبارلى: العلاقات المشتركة ركيزة للاستقرار والأمن فى المنطقة.. وقمة مصرية - فرنسية بقصر الإليزيه

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الإثنين، بقصر "الإنفاليد" الوطني بباريس، مع فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث جوانب التعاون العسكري بين البلدين وتطويره في المرحلة المقبلة.

الأهلى يتصدر تصنيف أندية أفريقيا والمركز 38 عالمياً بفارق 115 مركزاً عن الزمالك

تصدر النادي الأهلي تصنيف قائمة الفرق الأفريقية والعربية واحتل المركز الـ 38 عالمياً، وفقاً لأحدث تصنيف برصيد 1722 نقطة فى القائمة الذى يتصدرها بايرن ميونخ الألمانى.

وحقق الأهلي "الثلاثية التاريخية"، بعدما توج بطلاً لمسابقة الدورى المحلى ودورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، وكأس مصر عقب تغلبه على طلائع الجيش بنتيجة 3 – 2 عبر ركلات الترجيح فى المباراة النهائية التى جمعتهما بملعب "برج العرب"، علماً بأن الوقت الأصلي والإضافي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1.

مصادر بالبترول: تصدير 8 شحنات غاز مسال من مصنع إدكو ديسمبر الجارى

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تصدير 8 شحنات غاز مسال من مصنع إدكو للإسالة خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حجم الشحنة الواحدة يبلغ حوالي 155ألف متر مكعب، لافتا إلى أن تلك الشحنات شاملة بعض من شحنات العقود طويلة الأجل وببعض الشحنات الفوري.

حضور إعلامي كبير واستعدادات داخل قصر الإليزيه انتظارا لوصول السيسي.. صور

ينشر ”الخليج 365” أول صور من داخل قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، وشهدت ساحة القصر حضور إعلامي كبير واستعدادات داخل قصر الاليزيه انتظارا لوصول الرئيس.

الرئيس السيسى يبحث مع وزيرة الدفاع الفرنسية تطوير التعاون العسكرى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الإثنين، بقصر "الإنفاليد" الوطني بباريس، مع فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

ديانج يعود لتدريبات الأهلي غداً بعد التعافى من "كورونا"

ينتظم المالي آليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، فى مران الفريق غدا، الثلاثاء، بعدما تعافى من فيروس "كورونا" الذى حرمه من تدريبات ومباريات الأهلي الماضية، قبل أن يُعلن مسئولو القلعة الحمراء تعافى اللاعب من الفيروس وجاهزيته للمشاركة فى التدريبات والمباريات، ويبدأ الأهلي غداً الاستعداد لمباراة مصر المقاصة المقرر لها يوم 13 ديسمبر الجاري فى انطلاقة بطولة الدورى الممتاز.

الرئيس السيسي يصل قصر الإليزيه لعقد لقاء مع نظيره الفرنسي ماكرون

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلي قصر الإليزيه، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

سقوط أكبر مستريح بالشرقية المتهم بالنصب على أهالى ديرب نجم فى مليار جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على " حسنى . ش" المتهم بالنصب على عدد من أهالى قريته منا صافور ديرب نجم، فى مبالغ مالية تقدر بما يقرب من مليار جنيه مصرى، مقابل توظيف أموالهم فى التجارة وفى مشاريع تجارية مقابل 50 % من الأرباح، وتم إحالته لنيابة ديرب نجم للتحقيق معه، برئاسة عصام أيمن، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

الأهلى يتصدر تصنيف أندية أفريقيا والمركز 38 عالمياً بفارق 115 مركزاً عن الزمالك

تصدر النادي الأهلي تصنيف قائمة الفرق الأفريقية والعربية واحتل المركز الـ 38 عالمياً، وفقاً لأحدث تصنيف برصيد 1722 نقطة فى القائمة الذى يتصدرها بايرن ميونخ الألمانى.

وحقق الأهلي "الثلاثية التاريخية"، بعدما توج بطلاً لمسابقة الدورى المحلى ودورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، وكأس مصر عقب تغلبه على طلائع الجيش بنتيجة 3 – 2 عبر ركلات الترجيح فى المباراة النهائية التى جمعتهما بملعب "برج العرب"، علماً بأن الوقت الأصلي والإضافي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1.

اليوم.. قمة مصرية - فرنسية بين الرئيسين السيسى وماكرون بقصر الإليزيه

يشهد قصر الإليزيه، في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، قمة مهمة مرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث من المقرر أن يتم التباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.

الصين تكتشف مجددا فيروس كورونا على عبوات لحوم مستوردة من البرازيل وأوروجواى

أعلنت الصين اليوم الاثنين، اكتشاف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على عبوات لحوم مجمدة مستوردة من البرازيل وأوروجواي، وذلك في وسط وشرقي البلاد، وذكرت السلطات الصحية في "ووهان" (المركز السابق لتفشي كورونا في الصين) - في بيان - أنها عثرت على فيروس كورونا على عينتين من عبوات اللحوم المجمدة المستوردة في المدينة عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين، وأن العينتين تم الحصول عليهما من شحنة للحم الخنزير المجمد المستورد من البرازيل وشحنة أخرى للحم البقر المجمد المستورد من أوروجواي.

انطلاق أول أيام التصويت فى ختام جولات إعادة انتخابات مجلس النواب 2020

انطلق منذ قليل، أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل فى التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم غدا الثلاثاء.

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم ونشاط للرياح وأمطار والعظمى بالقاهرة 26 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وطقس دافئ على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

الأهلى يعلن خروج وليد سليمان من المستشفى واقتراب تعافيه من كورونا

أعلن الدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، خروج وليد سليمان صانع ألعاب الفريق من المستشفى بعد اقتراب شفائه بشكل تام من فيروس كورونا. وقال محمد شوقى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "وليد سليمان غادر المستشفى أمس بعدما أجريت له مسحة وأظهرت حاجته للإعادة، فهى ليست مسحة إيجايبة ولا سلبية، وبخبرتنا فى التعامل مع كورونا طالما ظهرت المسحة إعادة تكون المسحة التى تليها سلبية".

ارتفاع طفيف للذهب وعيار 21 يسجل 800 جنيه للجرام

ارتفاع طفيف للغاية سجلته أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 مستهل تعاملات الأسبوع فى سوق الصاغة، إذ ارتفعت أسعار الذهب جنيها واحدا فقط للعيار الرئيسي في السوق ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 800 جنيه للجرام.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضاً.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2254 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13223 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4268 نقطة.

اتحاد الكرة يضع خارطة طريق للأندية قبل انطلاق الدورى.. تقنين انتقالات المدربين.. أحقية اللاعبين فى فسخ العقد بسبب المستحقات.. خصم النقاط نتيجة الغرامات المالية.. التأجيل حال ظهور 16 إصابة كورونا ومعاقبة النادى

وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة العديد من الضوابط الجديدة الخاصة بالموسم الكروى الجديد، الذى ينطلق 11 ديسمبر الجارى، لمنع التخبط فى المسابقة والقضاء على السلبيات التى ظهرت فى الموسم الماضى على أن يتم تفعيل هذه الضوابط بداية من الموسم الجديد.

ضبط هارب من 608 سنوات سجن ونصف مليون جنيه غرامات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين مساعد وزير الداخلية من ضبط أحد الأشخاص (مالك شركة إستثمار عقارى ، مقيم بالفيوم) ، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (524) حكم حبس (جزئى - مستأنف) فى قضايا (شيك - تبديد - نصب - استيلاء) بإجمالى مُدد الحبس بلغت (608) سنوات حيث بلغت قيمة الغرامات المالية المستحقة عنها (564 ألف جنيه – خمسمائة أربعة وستون ألف جنيهاً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزيرا قطاع الأعمال العام والبترول يشهدان توقيع بروتوكولات "تسوية المديونيات".. مبادلة مديونية شركات قطاع الأعمال العام لصالح البترول والكهرباء بأراضٍ بقيمة 13.5 مليار جنيه.. والاتفاقية ضمن مبادرات فض التشابكات

شهد كل من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكولات لتسوية المديونيات التاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي لشركات وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول، وفي ضوء مساعي وزارة قطاع الأعمال العام لتسوية وسداد المديونيات التاريخية المتراكمة على شركاتها.