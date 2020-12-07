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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبحث مع وزيرة الدفاع الفرنسية تطوير التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الإثنين، بقصر "الإنفاليد" الوطني بباريس، مع فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث جوانب التعاون العسكري بين البلدين وتطويره في المرحلة المقبلة.
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