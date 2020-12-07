شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه نظرًا للتغيرات الحادة والسريعة لفصل الخريف، ونظرًا لوجود سحب قادمة من غرب البلاد ومع تغير اتجاه الرياح، فإنّ هناك بعض التغيرات الطارئة فى الأحوال الجوية، تتمثل فى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأضاف الخبراء -في بيان صباح اليوم الإثنين- أنَّه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية".



كما يتوقع أنَّ يكون هناك نشاط للرياح والرمال المثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد "الفيوم - بني سويف - المنيا"، فيما تكون معتدلة وتنشط أحيانًا مثيرة للأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.