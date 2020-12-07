شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع باريس تتزين بعلم مصر قبل ساعة من قمة السيسى وماكرون بالإليزيه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

زينت أعلام مصر شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وفى محيط "الإليزيه" وعلى مقربة من مقر رئاسة الجمهورية، قبل وقت قصير من انطلاق قمة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وكانت العاصمة باريس قد شهدت مساء أمس الأحد، وقفة حاشدة للجالية المصرية، خلال مرور موكب الرئيس السيسى قبل لقائه بوزير الخارجية جان إيف لو دريان، وذلك بعد ساعات من وصوله باريس فى زيارة رسمية تلبية لدعوة من ماكرون.

ومن المقرر أن يتم التباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل بعد ظهر، الأحد، إلى باريس، في زيارة رسمية تستمر حتي الثلاثاء، تلبية لدعوة من ماكرون؛ واستهل الرئيس السيسى نشاطه في باريس، مساء أمس، بمقابلة "جان إيف لودريان" وزير خارجية فرنسا، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.

ومن المقرر أن يعقب مباحثات الرئيسين السيسى وماكرون مؤتمرا صحفيا مشتركا بقصر الإليزيه.

واستعدت فرنسا، للزيارة بوضع الأعلام المصرية في الشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة باريس، وحول قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، جنباً إلي جنب مع الأعلام الفرنسية.

وتشهد فرنسا أجواء غير مسبوقة من الإجراءات الاحترازية، بسبب الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، كما تشهد شوارعها ومتاجرها حالة من شبه الإغلاق.