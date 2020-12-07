شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أكبر مستريح بالشرقية المتهم بالنصب على أهالى ديرب نجم فى مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على " حسنى . ش" المتهم بالنصب على عدد من أهالى قريته منا صافور ديرب نجم، فى مبالغ مالية تقدر بما يقرب من مليار جنيه مصرى، مقابل توظيف أموالهم فى التجارة وفى مشاريع تجارية مقابل 50 % من الأرباح، وتم إحالته لنيابة ديرب نجم للتحقيق معه، برئاسة عصام أيمن، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من عدد من أهالى قرية منيا صافور، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، بقيام" حسنى ع أ ش" 52 سنة مدرس متفرع مقيم المناصافور، بالنصب عليهم فى توظيف الأموال فى جمع مبالغ مالية، مقابل توظيفها وإعطائهم 50% من قيمة الأرباح ، واختفى منذ شهر، فى محاولة منه للهروب إلى خارج البلاد، وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس المباحث، ومعاونيه، برئاسة العقيد أسامة ربيع، مفتش مباحث بإدارة البحث الجنائي، من ضبط المتهم والتحفظ عليه.

المتهم بالنصب على أهالى ديرب نجم

وقال عدد من الضحايا، إن حجم المبالغ التى استولى عليها منهم تقدر بحوالي مليار جنيه مصري، وأنه كان محل ثقة لديهم وكان يعمل فى توظيف الأموال من منتصف التسعينات وكان ملتزم فى دفع الأرباح لهم، لكنه إختفى منذ شهر، ولم يدفع المبالغ الشهرية، وتم تحرير العديد من المحاضر ضده، وتم تشكيل لجنة لحصر المبالغ من قبل أحد أقاربه ووعد المودعين برد أموالهم لكنه لم يلتزم لتعصره ماديا.

يذكر أن قوة أمنية بالتنسيق مع عدد من الضحايا تمكنت منذ شهر من القبض " مصطفى ش" موظف بالكهرباء من أبناء المناصافور، و" رشدى" لقيامهما أيضا بالنصب على أبناء القرية فى مبالغ مالية، مقابل توظيفها وإعطائهم 50% من قيمة الأرباح.