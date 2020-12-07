الرئيس السيسي يصل قصر الإليزيه لعقد لقاء مع نظيره الفرنسي ماكرون .. فيديو وصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلي قصر الإليزيه، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أجري عرض بالخيول أمام موكب الرئيس السيسي قبيل وصوله.

السيسى وماكرون بقصر الاليزيه ويشهد قصر الإليزيه، في العاصمة الفرنسية باريس، بعد قليل، قمة مهمة مرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث من المقرر أن يتم التباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل بعد ظهر، الأحد، إلي باريس، في زيارة رسمية تستمر حتي الثلاثاء، تلبية لدعوة من ماكرون؛ واستهل الرئيس السيسى نشاطه في باريس، مساء أمس، بمقابلة "جان إيف لودريان" وزير خارجية فرنسا، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية. ومن المقرر أن يعقب مباحثات الرئيسين السيسى وماكرون مؤتمر صحفي مشترك بقصر الإليزيه. واستعدت فرنسا، للزيارة بوضع الأعلام المصرية في الشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة باريس، وحول قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، جنباً إلي جنب مع الأعلام الفرنسية. وتشهد فرنسا أجواء غير مسبوقة من الإجراءات الاحترازية، بسبب الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، كما تشهد شوراعها ومتاجرها حالة من شبه الإغلاق.

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