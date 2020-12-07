محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران: تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل سجائر بحوزته 15 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر والمهربة من الخارج بمنطقة المقطم. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن مباحث التموين بالقاهرة بضبط صاحب محل سجائر كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعثرت الأجهزة الأمنية بداخل المحل على (15500علبة سجائر "محلية"- 260 علبة سجائر مستوردة ماركات مختلفة) وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ؛ وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولة المصدر.. شرطة التموين تضبط 15 ألف علبة سجائر مهربة بالمقطم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.