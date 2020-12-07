في حملات أمنية.. الداخلية تنفذ 58 ألف حكما قضائيا و تضبط 3 تشكيلات عصابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 167 قطعة سلاح نارى ، 232 قضية مخدرات وتنفيذ 58537 حكما قضائيا متنوعا.

كما أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 7 متهمين ارتكبوا 13 حادث متنوع، كما تم ضبط 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط 217 دراجة نارية مخالفة، و 19005 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 50 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم تحرير محضر لكل واقعة على حدة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.