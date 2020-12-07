محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط المحكوم عليهم الهاربين؛ فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص (مالك شركة إستثمار عقارى ، مقيم بالفيوم) ، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (524) حكم حبس (جزئى - مستأنف) فى قضايا (شيك - تبديد - نصب - إستيلاء) بإجمالى مُدد الحبس بلغت (608) سنة حيث بلغت قيمة الغرامات المالية المستحقة عنها (564 ألف جنيه – خمسمائة أربعة وستون ألف جنيهاً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت هذه تفاصيل خبر "عليه نص قرن أحكام".. الداخلية: ضبط مالك شركة استثمار هارب من تنفيذ 524 حكما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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