هتك عرض مسنة وصورها لابتزازها.. إحالة شاب لمحكمة الجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قرر نيابة عين شمس، إحالة شابين وفتاة للجنايات في اتهامهما بابتزاز وسرقة سيدة مسنة.
ونسبت النيابة للمتهم الأول هتك عرض المجني عليها وتصويرها فيديو بقصد إجبارها على التنازل عن شقتها لهما.
كان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من سيدة مسنة تتهم فيه 3 أشخاص بابتزازها وسرقة مبالغ مالية، إجبارها على توقيع إيصالات امانة، وتصويرها فيديو لمنعها من الإبلاغ.
ودلت تحريات المباحث على صحة البلاغ المقدم من المجني عليها، وعقب تقنين الاجراءات القانونية تم القبض عليهم.
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