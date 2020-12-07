​هل تستقيل الحكومة مع بدء البرلمان الجديد؟ رئيس النواب يحسم الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الربط بين نهاية عمل مجلس النواب وتقديم الحكومة استقالتها، غير صحيح.

وأوضح عقب الإدلاء بصوته في إحدى لجان الجامعة العمالية بمدينة نصر، في جولة الإعادة بانتخابات المرحلة الثانية، أن الدستور لم يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد نهاية الفصل التشريعي لمجلس النواب.

وأكد الدكتور علي عبد العال، أن رئيس الجمهورية هو صاحب الحق الأصيل في تشكيل الحكومة أو إقالتها، موضحا أن دور مجلس النواب هو الموافقة على برنامج العمل أو رفضه.​

وتنتهي مدة مجلس النواب الحالي في 9 يناير المقبل، بعد انقضاء نحو 5 سنوات هي مدة عمل المجلس، على أن يبدأ المجلس الجديدة بدء أعماله مباشرة.