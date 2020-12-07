الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن إيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين نتيجة تداعيات أزمة كورونا

وكان مركز مجلس الوزراء، قد نفى ما تردد من أنباء بشأن إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة، وتواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة، مُوضحةً أن الدولة مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأى حال من الأحوال.

وأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إلى أن قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت فى المستحق من ذوى الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقًا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له دون حدود.