تيار نفاث بسحب متوسطة.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار على القاهرة والدلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الحوية سبب سقوط أمطار على بعض المناطق المتفرقة من القاهرة والدلتا وشمال ووسط الصعيد اليوم.
وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أنه نظرا لعبور تيار نفاث مصاحب له سحب ما بين المتوسطة والعالية، فقد أثرت هذه السحب بسقوط بعض الأمطار العشوائية والمتفرقة على مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا.
وتابعت الهيئة، أن هذه السحب مؤثرة الآن على سيناء وستتقدم إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد لثؤثر كذلك ببعض الأمطار الخفيفة هناك.
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