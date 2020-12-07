البنك الأوروبي يشيد بمناخ مصر الاستثماري ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارة النقل تنفذ خطة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية؛ لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، برئاسة الدكتور هايكة هارمجارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وبحضور سوباريت مسؤولة البنية التحتية بالشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الإثنين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري والموانئ البرية والجافة.

وفي مجال الموانئ البرية والجافة، تم بحث الموقف التنفيذي لميناء 6 أكتوبر الجاف والذي تبلغ مساحته 400 فدان (100 ميناء جاف + 300 مركز لوجسيتي ) والذي سيستوعب 720 ألف حاوية مكافئة/ يوم.

حيث مول البنك الدراسة الخاصة بإنشائه وتم إسناد إنشاء الميناء الجاف إلى تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي، وكذلك بحث توفير البنك للتمويل الخاص بدراسات مشروعات الموانئ الجافة في برج العرب الجديدة- دمياط الجديدية- سوهاج الجديدة.

وأبدى البنك الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل في مجال النقل البحري؛ خصوصًا في مشروعات ميناء دمياط، حيث أكد الوزير أن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع فرص واعدة؛ خصوصًا مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير قطاع النقل؛ ومنه قطاع النقل البحري وتوفير كل الإمكانات للارتقاء به وَفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية.

وأشاد مسؤولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمناخ الاستثماري في مصر وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل وبالاهتمام بوسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، مؤكدين أن البنك سيدعم عددًا من المشروعات الأخرى في مجال النقل في مصر في ظل التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.