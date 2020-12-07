السيسي يصل قصر الإليزيه لعقد لقاء مع نظيره الفرنسي ماكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى قصر الإليزيه، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويشهد قصر الإليزيه، في العاصمة الفرنسية باريس، بعد قليل، قمة مهمة مرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث من المقرر أن يتم التباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وصل بعد ظهر، الأحد، إلى باريس، في زيارة رسمية تستمر حتى الثلاثاء، تلبية لدعوة من ماكرون.