شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو «زراعة الشرقية» يتوجهون لمقار اللجان الإنتخابية حاملين علم مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص عدد من موظفي مديرية الزراعة بالشرقية والادارات الزراعية التابعة لها، علي التوجه إلي اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من الاعادة فى انتخابات مجلس النواب، حاملين علم مصر مؤكدين أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني علي الجميع فهو يجسد وعي الشعب المصري وحرصه علي المشاركة في بناء منظومة إصلاح كاملة لمواجهة التحديات والصعاب ، وإعادة بناء بلادنا و تحقيق التنمية الشاملة ، فضلا عن مشاركة الرائدات الريفيات وحرصهن علي التواجد أمام المقار الإنتخابية للمشاركة في الإنتخابات ، حيث قامت الإدارة الزراعية الموجود بها المقار الإنتخابية الخاصة بالزراعة بإشراف المهندس على لاشين مدير المديرية ، باعداد المقار وتطهيرها لإستقبال الناخبين.

وكانت اللجان الإنتخابية وعددها ١٥٩٧ لجنة فرعية بمختلف قري ومدن محافظة الشرقية، فتحت أبوابها في التاسعة من صباح اليوم لإستقبال الناخبين، والبالغ عددهم 4 ملايين و427 الف و375 ناخب وناخبة، وذلك للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب، بدوائر المحافظة الثمانية والمخصص لها ٢١ مقعدا فرديا، وسط إجراءات أمنية ووقائية مٌشددة .

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تجهيز المقار واللجان الأنتخابية لاستقبال الناخبين، في جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، مشيرا إلى ان الأجهزة التنفيذية كثفت حملات النظافة والتعقيم والتطهير بجميع اللجان والمقار الانتخابية والمناطق المحيطة بها ،و غرف العمليات المركزية والفرعية، فضلا عن مراجعة إنارة المداخل والطرق المؤدية إليها قبل انطلاق جولة الإعادة، للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة أمام الناخبين اثناء الادلاء بأصواتهم في الانتخابات.

شدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من، حيث تجهيز أماكن لإنتظار الناخبين من كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير على الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.

أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع قوات الأمن، لعمل كردون أمني أمام اللجان وتواجد أفراد من الجهاز التنفيذى والأمن لفحص هوية المترددين على اللجان، مناشداً المواطنين بضرورة النزول للادلاء بأصواتهم الانتخابية في الجولة الثانية، والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي وإستكمال مسيرة التنمية والبناء.