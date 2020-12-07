شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الصرف الصحي في أسوان بتكلفة 17 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان بالمتابعة الميدانية لمشروع إحلال وتجديد الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحى بشوارع مستشفى أسوان العسكرى القديم والمطار والحدادين والبركة والمدارس وسعد زغلول والحارث والشواربى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه وذلك ضمن مشروعات المرحلة الثانية لمياه الشرب والصرف الصحى بإعتمادات مالية ستصل إلى 250 مليون جنية .

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هذه الأعمال الجارية تشمل تركيب خط إنحدار عمومى للصرف الصحى بقطر 400 مللى وبطول 750 متر، بجانب عدد خطوط صرف صحى أخرى فرعية إحداهما بقطر 315 مللى وبطول 1200 متر، والأخر بقطر 250 مللى وبطول 750 متر لتخدم منطقة وسط المدينة والشوارع الداخلية بها من أجل القضاء نهائياً على مشاكل الطفح المتكررة في هذه الشوارع، لافتاً إلى أنه بالتوازى سيتم تركيب طلمبة غاطس بمحطة سعد زغلول لرفع الصرف الصحى بقدرة 215 ك. وات لإستيعاب كافة كميات الصرف الصحى المتدفقة من هذه الخطوط.

وأضاف أشرف عطية بأن المرحلة الثانية تتوازى مع تنفيذ حوالى 50 % من المرحلة الأولى بطريق السادات بتكلفة 44 مليون جنية تشمل إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بطول 3،5 كم، موضحاً بأن المرحلة الثانية تشمل مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب في مناطق الشيخ هارون ومطلع الإذاعة إلى جانب مناطق وسط المدينة والزيداب والسيل الريفى وكورنيش النيل، بالإضافة إلى تحسين الصرف الصحى بمناطق الكورنيش والجزيرة وسوق الحارث، والناصرية والسيل .