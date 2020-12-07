شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مصر دولة شابة والزيادة السكانية أخطر من الإرهاب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن مصر دولة شابة والرئيس عبدالفتاح السيسي أدرك هذا الأمر، لذا استعان بالشباب في المناصب القيادية، واليوم أصبح لدينا محافظين ونواب لهم في سن الثلاثين.
وأضاف «عصام» خلال حواره ببرنامج «صباح الورد» المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن الزيادة السكانية في مصر أخطر من الإرهاب، لأنها تلتهم من موارد الدولة، وتمثل خطورة كبيرة على مصر، لذا يجب زيادة الوعي.
وأكد «عصام» في حواره مع الإعلامية مها بهنسي، أن هناك ملفات كثيرة منتظر طرحها في البرلمان، أهمها التعليم والصحة والعادلة الاجتماعية وملف المحليات، متمنيًا عقد انتخابات محلية قريبًا، لأنها ستساهم في القضاء على الفساد والمراقبة داخل المحافظات على المسؤولين.
وأوضح أن قضيته الأولى تحت قبة البرلمان، هي الثقافة وتطويرها ورفع وعي وثقافة المواطنين، من خلال تطوير قصور الثقافة وزيادة الإنفاق عليها، وخصخصة الأنشطة الثقافية وإشراك القطاع الخاص بها لزيادة الأنشطة الثقافية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,432
-
تعافي
103,501
-
وفيات
6,771
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: مصر دولة شابة والزيادة السكانية أخطر من الإرهاب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.