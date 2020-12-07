شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنوفية: انتظام «لجان الإعادة» بجميع المراكز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي ستستمر على مدار يومين بدءً من اليوم وحتي غداً الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستقبل اللجان الانتخابية ( 2 مليون و698 ألف 758) ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم في (926) لجنة فرعية بإجمالي (512) مقر انتخابي.

وقال «موسى» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي وبلاغات المواطنين، حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي يقف على الحياد التام من المرشحين، وأن إرادة الناخب هي التي ستفرز من يمثلهم في الانتخابات.

وناشد نائب محافظ المنوفية جموع شعب المحافظة النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على الصحة العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد.