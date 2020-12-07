شكرا لقرائتكم خبر عن «المصريون في إيطاليا» يحتفون بـ«ورد شبرا»: «ميلاد رفض انتظار إعانة كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قصص كفاح المصريين في أوربا كثيرة ومتنوعة، ولكن ميلاد وديع ابن شبرا مصر ضرب المثل في التحدي عندما رفض الجلوس في المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا في ايطاليا وانتظار الإعانة من الحكومة مثل بقية المتضررين وقرر افتتاح محل ورود وأطلق عليه ناتليا في العاصمة الايطالية روما.

الدكتور عيسي اسكندر رئيس اتحاد المصريين في ايطاليا شارك ميلاد فرحته بافتتاح محل الورود، وذلك في إطار دوره في متابعة احوال المصريين وتقديم كل الدعم والمشورة القانونية والفنية.

وقال اسكندر لـ«المصري اليوم» إن الجالية المصرية في إيطاليا من أكبر الجاليات في أوربا، معتبراً أن ميلاد واحد من المصريين الذين يعملون على اسم مصر، ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم إلا انه رفض الغلق وقام بافتتاح محل للورود وقام بتشغيل 6 من المصريين.

وقال ميلاد وديع إن الورود هى أرقي الهدايا التي يستخدمها الشعب الايطالي في مختلف الحياة اليومية سواء في المجاملات أو التزين في المطاعم والمكاتب وغيرها، ورغم انتشار جائحة كورونا إلا اننا واصلنا افتتاح المحلات التي نديرها، بل توسعنا في افتتاح فرع اخر في روما.