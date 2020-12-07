شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: انتظام جميع لجان إعادة انتخابات مجلس النواب في الموعد المحدد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء طارق رحمي، محافظ الغربية، عن بدء اعادة انتخابات مجلس النواب فى محافظة الغربية وفتح جميع اللجان الانتخابية فى أنحاء المحافظة فى الموعد المحدد، وتم التأكد من وصول جميع القضاة والمستشارين والموظفين إلى اللجان العامة والفرعية فى الموعد المحدد.
وأشار محافظ الغربية خلال ترأسه غرفة العمليات المركزية فى المحافظة، لمتابعة سير العملية مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية فى مبنى ديوان عام محافظة الغربية على مدار يومي الانتخاب وربطها مع غرف العمليات الفرعية فى المراكز والمدن وذلك المديريات وباقى الأجهزة المعنية فى نطاق المحافظة.
وتجري انتخابات اعادة مجلس النواب فى محافظة الغربية على 14 مقعدًا تمثل جميع المقاعد الفردية فى المحافظة ويتنافس عليها 28 مرشحًا فى جولة الإعادة والتى تتم فى 1159 لجنة فرعية ضمن ٦٦١ مقرًا انتخابيًاويبلغ عدد الناخبين فى المحافظة ٣ مليون و٤٥١ ألفًا و٣٣١ صوتًا انتخابيًا.
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