شكرا لقرائتكم خبر عن «رئيس سفاجا»: تحرير 5 محاضر في لجنة للمرور على المنشآت الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا على استمرار أعمال لجنة مراقبة الأغذية من الإدارة الصحية بسفاجا، للتفتيش على الأسواق.

أوضحت رئيس المدينة، أن لجنة برئاسة ‬‏ محمد جندية مدير مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بسفاجا وحسن عبدالرحيم مفتش أغذية بالمرور على عدد من المحلات والأسواق.

‬‏واضافت المغربي في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة أسفرت عن تحرير 5 محاضر جنحة صحية وتوصية بغلق محل بقاله للنقص الشديد في الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص وعدم وجود شهادات صحية وعدم اتباع النظافه ووجود اغذية منتهية الصلاحية وتالفه تم اعدام حوالي 80 كجم اغذية تالفه و100 لتر مياة شربمعبأه، كما تم أخذ 14 عينة اغذية للفحص والتحليل وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا أن حملات التفتيش على المنشآت الغذائية سوف تستمر بباقى أحياء المدينة للحفاظ على صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المدينة.