شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يترأس غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير انتخابات الإعادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر، لمتابعة إنتظام سير عملية انتخابات الاعادة لمجلس النواب في يومها الأول، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء ابراهيم عزب المشرف العام على ادارة الازمات وغرفة العمليات ومندوبي الاجهزة المعنية

وأكد اللواء عادل الغضبان أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والاحياء منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم وغدا للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي بلاغ.

وأضاف بأنه تم التأكد من تنفيذ كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة لتوفير كاقة سبل الراحة للمواطنين والمساعدة في الادلاء بصوتة في سهولة ويسر كما تم التأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية

وطالب المحافظ السادة المواطنين بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

ويذكر أن انتخابات الإعادة تجري في الدائرة الأولي ببورسعيد وتجري المنافسة فيها على المقعد الفردي بين حسن عمار مرشح حزب مستقبل وطن وسامي عامر المرشح المستقل، وأجمالى عدد المراكز الانتخابية بالدائرة الاولي ٤٦ مركزا بإجمالى عدد ٩٠ لجنة فرعية تضم ٢٤٨٣٣٧ ناخبا وناخبة لهم حق التصويت، وتشمل الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي

فيما حسمت نتائج المقعد الفردي في الدائرة الثانية التي تضم اقسام المناخ والزهور والغرب والجنوب من الجولة الأولي بفوز المرشح المستقل احمد فرغلي، كما فازت القائمة الوطنية التي تضم تحالف الأحزاب