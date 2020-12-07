شكرا لقرائتكم خبر عن لجان البساتين تفتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في إعادة انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فتحت اللجان الانتخابية بالبساتين ودار السلام أبوابها أمام الناخبين في الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، للتصويت في الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحرص الناخبين على ارتداء الكمامات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.
وشهدت اللجان إقبال متوسط من السيدات والرجال، فيما تواجد مندوبي مرشحي الإعادة أمام أبواب اللجان الانتخابية.
وتشهد دائرة دار السلام والبساتين، إعادة على المقعد الثالث بين المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والمستشار على عبدالونيس.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,432
-
تعافي
103,501
-
وفيات
6,771
كانت هذه تفاصيل خبر لجان البساتين تفتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في إعادة انتخابات مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.