شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تستجيب لــ 1679 بلاغاً وشكوى واردة من المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت محافظة الجيزة من إنجاز حوالى 99% من الشكاوى والبلاغات الواردة من مواطنى الجيزة إلى إدارة الأزمات والكوارث التابعة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة خلال شهر نوفمبر العام الحالى، من خلال الخط الساخن للمحافظة او منظومة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إنه تلقى 1716 بلاغا وشكوى من المواطنين من خلال الخط الساخن للمحافظة أو منظومة صوتك مسموع حيث تمت الاستجابة الي 1679 بلاغا وشكوي منهم وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة.

وأكد راشد أن الشكاوى المتبقية التى لم يتم انجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جارى تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالى الحالى .

مشيراً أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً فى حلها بالنهوض بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم اى تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكنى بالمراكز والقرى

واضاف المحافظ ان طبيعة عمل الادارة هى تلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين من خلال الخط الساخن للمحافظة او منظومة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب والخطوط الارضية للإبلاغ عن الحوادث والبناء المخالف وانقطاعات تيار الكهرباء والمياه و مشاكل الصرف الصحى بالإضافة الى الإشغالات وتراكم القمامة ويتم على الفور التعامل مع هذه البلاغات من خلال اجهزة المحافظة المختلفة

يذكر انه يتم تلقى بلاغات وشكاوي مواطني محافظة الجيزة من خلال الخط الساخن 114 او من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب على ارقام ( 01016050453 – 01152860444) ومن خلال الخطوط الارضية وهى

( 35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722 ).

