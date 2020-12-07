شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تستكمل تسليم طلاب أولى ثانوى التابلت خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الأعداد المتبقية من أجهزة التابلت وصلت إلى المديريات وتسلمتها فعليا، وسيتم تسليمها للطلاب خلال الأسبوع الجارى استعداد للامتحان التجريبى الذى يعقد يوم 15 ديسمبر الجارى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، مؤكدة أن جميع الطلاب سوف يخضوا الامتحان التدريبى على التابلت.



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت عقد اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي 15 ديسمبر الجارى، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت، وستكون الأسئلة مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث أنه ليس محدداً بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

وأوضحت أنه في حالة حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها، ومن المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.

وأشارت إلى أن محاولات الغش او الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث أن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعي والاعتماد على الآخر، وسيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أي شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب أثناء الامتحان التدريبي.