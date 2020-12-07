شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يدعو للمشاركة بجولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، بصفته التنفيذية في "التنظيم النقابي"، دعوته إلى عمال مصر فى كافة مواقع العمل والإنتاج إلى النزول اليوم الإثنين، وغداً الثلاثاء، للمشاركة بفعالية في عملية التصويت فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، التى تستمر لمدة يومين، فى 13 محافظة تمهيدًا لإكمال عقد الفائزين فى انتخابات "مجلس النواب 2020".

وقال "وهب الله" أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى ، ونقاباته العامة الـ27 ، ومؤسساته الاجتماعية والثقافية ،واتحاداته المحلية بكافة المحافظات، كان ولا يزال حريصاً على خروج الملايين من العمال لممارسة الحق الانتخابى، مطالباً العمال بالتصويت ودعم كل مرشح مدافع بشكل حقيقى عن حقوقهم المشروعة، ومن أجل مظلات تشريعية متزنة ترفع الانتاج ،وتحقق التوزان بين أطراف الانتاج الثلاثة من "حكومات وأصحاب أعمال وعمال " ،وتحافظ على حقوق العمال فى مواجهة التحديات الراهنة داخليا ً،وخارجياً ،مستشهداً بمشروع قانون العمل المزمع إصداره في الدورة الجديدة ،كذلك مناقشة تشريعات ،تحافظ على حقوق العمال"إقتصادياً ،وإجتماعياً ،وصحياً "،وتحمي الصناعة الوطنية ،وتحقق الاستقرار داخل القطاع الخاص من أجل مصلحة كافة الأطراف.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،بأن هناك تكليفات ،وتوجيهات لكافة الاتحادات المحلية فى المحافظات المقرر إجراء المرحلة الاخيرة من الانتخابات فيها،التواصل مع العمال من خلال غرف العمال العمالية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ،للمتابعة،ولتسهيل مهمة مشاركة العمال كحق دستورى، وقانونى، ووطنى من أجل الادلاء بأصواتهم لصالح كل من يرونه مدافع حقيقى وبوعى عن حقوقهم ،ويتبنى مطالبهم، موضحا أن قوة العمل فى مصر والتى تصل إلى 30 مليون عامل لن يكون بغريب عليها المشاركة بوعى وفعالية وإختيار الأصلح،واستكمال دور هؤلاء الملايين من العمال فى دعم ومساندة الدولة المصرية على مدار التاريخ لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، إضافة إلى دورها كدرع للدولة فى العملية الإنتاجية .

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

وبدأت عملية التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى التاسعة صباح الاثنين، وتمتد حتى التاسعة مساء الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين، وتبدأ أعمال الفرز وإعلان المؤشرات الأولية للنتائج عقب إغلاق أبواب اللجان مساء الثلاثاء، على أن يكون إعلان النتائج النهائية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيسها المستشار لاشين إبراهيم.