شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع وشركة دولية لتحسين بيئة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وتطوير وتحسين بيئة الأعمال، وفقا لأحدث التقنيات والمهارات الإدارية الحديثة ، جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين العربية للتصنيع وإحدى شركات الخدمات المتكاملة.

وأشاد "التراس" بخبرات الشركة، والتي تعد من كبري الشركات الإستشارية الإدارية العالمية لتطوير وتحسين بيئة الأعمال لعملائها لمساعدتهم أن يصبحوا شركات عالية الآداء ,بالتعاون مع خبراء دوليين متخصصين علي مستوي كل قطاع صناعي .

وأوضح "التراس" أنه تم الإتفاق علي تعزيز كافة الجهود للتعاون في مجالات متعددة ومنها إنتاج أنظمة الإضاءة وكابلات الطاقة وكابلات الألياف البصرية للتطبيقات المختلفة محليا وإنتاج اسطوانات T4 لتنك غاز وقود السيارات بأنواعها وإسطوانة الأوكسجين وطفايات الحريق , بالإضافة إلي إنتاج حقن بلاستيكية يتم إستخدامها لمرة واحدة فقط .

وأضاف أن التعاون يمتد لتعزيز خطة الدولة للتحول الرقمي ونقل البيانات لمراكز المعلومات وبرامج منظومة إستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتطوير البنية التحتية الرقمية ,فضلا عن إنتاج عدادات الغاز الذكية للمنازل .

من جانبه ،أعرب الدكتور نائل عبد الوهاب عبد الله رئيس الشركة، عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من إستراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بأحدث التقنيات والمهارات وفقا لرؤية مصر 2030, مؤكدا أن الشركة تقدم كافة خبراتها الاستشارية لتطوير وتعزيز مجالات التعاون .