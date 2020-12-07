شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المواطنين على لجان مصر الجديدة للمشاركة بجولة الإعادة لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل توافد المواطنين على لجان مدارس مصر الجديدة والنزهة بمحافظة القاهرة، وذلك للمشاركة بانتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة فى المرحلة الثانية .

وتجرى جولة الإعادة فى محافظة القاهرة على 7 مقاعد فى 6 دوائر انتخابية بين 14 مرشحًا، منهم 6 مستقلين و4 مستقبل وطن ومرشح لكل من الشعب الجمهورى والوفد والمحافظين ومصر الحديثة، حيث تجرى الإعادة بدائرة "الزيتون" بين المرشحين سيد عثمان جاد المولى، " الشعب الجمهورى "، ومحمد عبد الغنى عبد الحق" مستقل "، وفى دائرة حدائق القبة تجرى الإعادة بين المرشحين حسين السيد جاد " مصر الحديثة " و سيد نصر أبو العلا " مستقبل وطن ".

وتجرى الإعادة فى دائرة أول مدينة نصر، بين المرشحين عمرو محمد فاروق السنباطي،" مستقبل وطن " وسمر فرج فودة " مستقل"، وفى دائرة المرج، بين عيد عبد الله هيكل،" الوفد " ومحمد رضا عبد المحسن البنا " مستقل "

وفى دائرة البساتين، بين على عبد الونيس سواح " مستقل " وأكمل أحمد رشدى قرطام " المحافظين"، وفى دائرة حلوان تجرى الإعادة بين المرشحين عبد المنعم حامد "مستقبل وطن"، وعرفة مصطفى صالح "مستقبل وطن" ومصطفى إسماعيل عاشور "مستقل “وإبراهيم الدسوقى محجوب "مستقل ".

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

وبدأت عملية التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى التاسعة صباح الاثنين، وتمتد حتى التاسعة مساء الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين، وتبدأ أعمال الفرز وإعلان المؤشرات الأولية للنتائج عقب إغلاق أبواب اللجان مساء الثلاثاء، على أن يكون إعلان النتائج النهائية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيسها المستشار لاشين إبراهيم.





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