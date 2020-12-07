شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: شهر نوفمبر الماضى الأكثر حرا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إن شهر نوفمبر 2020 كان الأكثر حرا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

كانت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، قالت " أنه في ظل احتفال العالم هذا العام بالذكرى الخامسة لاتفاق باريس للمناخ، فهي فرصة لاستهداف رفع الطموح والتنفيذ الفعلي، فعندما اتفقت الدول في 2015 على تقليل حرارة الأرض لأقل من 2 درجة مئوية أعلنت الدول المتقدمة التزامها ورفعت طموحها فيما يخص آليات التنفيذ والتمويل ونقل التكنولوجيا لتحقيق هذا الالتزام، نحن في حاجة ملحة لإيجاد وسيلة للوفاء بالتزام الـ100 بليون دولار، وايجاد آليات تمويل مستدام تتماشى مع متطلبات الدول النامية".