شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة ضمن الإجراءات الحترازية قبل دخول لجان انتخابات القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت أجهزة الأمن على ارتداء الكمامة وسط إجراءات احترازية قبل الدخول الى لجان القاهرة، وسط تواجد مكثف للخدمات الامنية من مديرية أمن القاهرة لتأمين العملية الانتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها للتصويت في جولة الإعادة بمحافظة القاهرة، والتي تجرى في عدد 6 دوائر إنتخابية تشمل أقسام شرطة الزيتون والأميرية وحدائق القبة وأول وثاني مدينة نصر ومصر الجديدة، والمرج والبساتين ودار السلام والمعصرة، وحلوان و15مايو والتبين، ويتنافس فيها أربعة عشر مرشح على سبعة مقاعد.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الإنتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة ، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.