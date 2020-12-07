شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار تمويل مشروعات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المهندس كامل الوزير وزير النقل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة د. هايكة هارمجارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وبحضور سوباريت مسئولة البنية التحتية بالشرق الاوسط وأفريقيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري والموانئ البرية والجافة .

تطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية، حيث يمول البنك شراء 6 قطارات جديدة للركاب بقيمة 226 مليون يورو، والتي تم التعاقد عليها مع شركة تالجو الاسبانية والتي من المخطط وصول أول قطار منها في مارس القادم، وكذلك مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد بقيمة 290 مليون يورو لدعم قوة الجر بالسكة الحديد، والتي وصلت الى مرحلتها الثانية في عمليات الطرح على الشركات والتي من المخطط الإعلان عن الشركة الفائزة بها مع نهاية يناير القادم، بالإضافة الى آخر المستجدات الخاصة بإمكانية توفير البنك تمويل مقداره 65 مليون يورو لمشروع بوابات التذاكر بمحطات السكك الحديدية وتوريد 3000 ماكينة تذاكر محمولة.

كما بحث موقف عدد من مشروعات مترو الأنفاق مثل مشروع إعادة تاهيل البنية الاساسية والانظمة بالخط الاول للمترو ( اعمال السكة وانظمة الاشارات والاتصالات والتحكم المركزي والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربائية ) والتي يبلغ اجمالي تكلفتها 605 ملايين يورو (205 مليين يورو من البنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD - 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الاوربي – 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية ) حيث أشار وزير النقل إلى أنه يجرى حالياً إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشارى الإيطالى "Italfer" للقيام بأعمال إعداد مستندات الطرح على المقاولين واستشارى الإشراف على التنفيذ والقيام بأعمال الدعم الفنى فى مرحلة الطرح والتقييم والترسية، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات الخاصة بتوريد عدد 6 قطارات مكيفة جديدة للخط الثاني للمترو والتي يمولهم البنك بقيمة 100 مليون يورو، حيث أكد الوزير، أن هذه القطارات ستمثل إضافة قوية لقطارات الخط الثاني في ظل تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير وتحديث أسطول قطارات الخطين الأول والثاني للمترو.

وفي مجال الموانئ البرية والجافة، تم بحث الموقف التنفيذي لميناء 6 أكتوبر الجاف والذي تبلغ مساحتة 400 فدان ( 100 ميناء جاف + 300 مركز لوجسيتي ) والذي سيستوعب 720 ألف حاوية مكافئة / يوم. حيث مول البنك الدراسة الخاصة بإنشائه وتم إسناد إنشاء الميناء الجاف الي تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي، وكذلك بحث توفير البنك للتمويل الخاص بدراسات مشروعات الموانئ الجافة في برج العرب الجديدة- دمياط الجديدية – سوهاج الجديدة، وأكد المهندس كامل الوزير، أن وزارة النقل تنفذ خطة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة، وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي .

كما أبدى البنك الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل في مجال النقل البحري وخاصة في مشروعات ميناء دمياط، حيث أكد الوزير أن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع واعدة، خاصة مع الإهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي بتطوير قطاع النقل ومنه قطاع النقل البحري وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجيه العالمية .

وأشاد مسئولو البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بالمناخ الاستثماري في مصر وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل وبالاهتمام بوسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، مؤكدين أن البنك سيدعم عددا من المشروعات الاخرى في مجال النقل في مصر في ظل التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.