تزايد إقبال المواطنين على لجنة النقراشى بحدائق القبة وسط إجراءات احترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايد إقبال المواطنين على لجنة مدرسة النقراشى بحدائق القبة، وسط إجراءات احترازية وارتداء الكمامة قبل الدخول الى اللجنة، وسط تواجد مكثف للخدمات الأمنية من مديرية أمن القاهرة لتأمين العملية الانتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها للتصويت في جولة الإعادة بمحافظة القاهرة، والتي تجرى في عدد 6 دوائر إنتخابية تشمل أقسام شرطة الزيتون والأميرية، وحدائق القبة واول وثاني مدينة نصر ومصر الجديدة والمرج والبساتين، ودار السلام والمعصرة وحلوان و15مايو والتبين، ويتنافس فيها أربعة عشر مرشح على سبعة مقاعد.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الإنتخابية بكافة المقرات ومحيطها، ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة، ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.